Under onsdagen lämnar makarna Lasse och Anneli Nilsson Eksjö och Sverige för att stå i biståndsarbetets tjänst.

Under resans gång väntar bland annat ett kärt återseende av Afghanistan – ett land de jobbade och levde i under drygt sex år på 1990-talet.

– Vi har skrivit kontrakt på ett år men vi hoppas på tre, säger Lasse och Anneli Nilsson.