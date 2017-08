Oliver Berntzon är tillbaka i Elit Vetlandas startsjua igen mot Indianerna efter sitt nyckelbensbrott. "Vispen" har hunnit återhämta sig efter operationen för tre veckor sedan och är nu redo för styrning i elitserien igen.

Fakta: Plats: Ica Maxi Arena, Kumla Indianerna: 1) Vaclav Milik, 2) Anders Thomsen, .. Fakta: Plats: Ica Maxi Arena, Kumla Indianerna: 1) Vaclav Milik, 2) Anders Thomsen, 3) Piotr Protasiewicz, 4) Bjarne Pedersen, 5) Kenneth Bjerre, 6) Victor Palovaara, 7) Ludvig Lindgren. Elit Vetlanda: 1) Martin Vaculik, 2) Jonas Davidsson, 3) Jaroslaw Hampel, 4) Tomas H Jonasson, 5) Bartosz Zmarzlik, 6) Alexander Woentin, 7) Oliver Berntzon. Förutsättningar: Elit Vetlanda har redan säkrat seriesegern och åker till Kumla utan press på sig i den sista omgången. För Indianerna betyder matchen desto mer. Kumlagänget kan säkra nytt kontrakt i elitserien om de vinner samtidigt som Piraterna förlorar borta mot Dackarna. Vi tippar: 47–43. Övriga matcher: Eskilstuna Smederna–Rospiggarna, Dackarna–Piraterna, Masarna–Lejonen.

– Jag har kört två matcher nu och det har inte varit några problem alls. Jag skulle kunna ha kört en vecka tidigare än vad jag gjorde också men vi hade bestämt en plan från början och jag ville inte stressa i onödan. Jag har gjort det misstaget innan och ville inte riskera något, säger han.

Vill visa samma form

Under tiden som Oliver Berntzon har stått utanför laget har han fått se Filip Hjelmland göra två hyllade insatser från reservplats. Nu är det upp till "Vispen" att bevisa att han vill ha tillbaka den där platsen inför slutspelet.

– Ja, så är det ju. Hade jag inte varit skadad så hade det väl aldrig varit någon tvekan, men nu känner jag ändå att jag har varit borta lite så det gäller visa vad man kan liksom. Jag hoppas kunna visa att jag har samma form som jag hade innan skadan, säger han.

Ingen oro

Oliver Berntzon är högst medveten om vad Filip Hjelmland presterat de senaste veckorna. Men att hans plats skulle vara hotad inför slutspelet tror han inte.

– Nej, det vet jag inte. Vi ju vet om att Filip åker jättebra i Vetlanda och att han har slagit alla reserverna är inget förvånande tycker jag, säger Oliver Berntzon och fortsätter:

– Det är klart att han har gjort det bra, men det har ju varit snack hela året att vi är den starsjuan som vi är. Vi har ju vunnit näst intill varenda match, så om allting går som det ska så ska jag vara med i startsjuan då.

Oliver Berntzon visade i Polen under helgen att formen fortfarande finns där trots det ofrivilliga uppehållet. 24–åringen körde in sju plus en poäng för sin polska klubb Start Gniezno i söndags – med en åkning som lovade mer.

Hur kändes det på cykeln?

– Körningen tyckte jag satt direkt i första matchen i Nyköping. Det är väl tempot som saknas lite men det kändes redan bättre i Polen under helgen.

Trivs i Kumla

Elit Vetlanda har haft det tufft i Kumla vissa gånger tidigare år. Men för Oliver Berntzon är det en bana han brukar trivas på.

– Speedwayen är ju sådan att man kan trivas där ena året och sen nästa år är det helt annorlunda. Men jag har aldrig haft några större problem där, säger han.

Elit Vetlanda vilar som bekant Szymon Wozniak mot Indianerna på grund av skadekänningar och kör med fyra svenskar i laget. Även Kumlagänget dras med flera skavanker.

Klubben har sedan tidigare Adrian Miedzinski och Nicolai Klindt på skadelistan. Nu verkar det dessutom som att tjecken Vaclav Milik missar mötet på grund av en hjärnskakning.

Indianerna kommer i så fall köra Riders Replacement för Milik.