Räddningstjänsten fick det första larmet om översvämningar sent på onsdagskvällen och efter hand har ännu fler larm kommit in – totalt fem stycken. Under hela natten har räddningsstyrkor befunnit sig i Tenhult för att pumpa ut vatten från de drabbade fastigheterna.

— Några av husen vi åkte ut till sent på onsdagskvällen har vi dessutom behövt återvända till under morgonen eftersom mer vatten har trängt in, säger Rickard Lindkvist.

Under onsdagskvällen svepte ett kraftigt regn in över Jönköpings län och regnet fortsatte under natten till torsdag och den tidiga morgonen. Rickard Lindqvist kunde på morgonen inte svara på hur det kommit sig att Tenhult drabbats särskilt hårt av det kraftiga regnet.

— Det kan ha varit ett mer ihållande regn i Tenhult som har gjort att det blivit än större vattenvolymer.

Vid 09-tiden uppgav räddningstjänsten att de hade kunnat avsluta sitt arbete med att pumpa ut vatten från de drabbade husen.

— Vattennivåerna har börjat sjunka undan. Nu är det kommunens tekniker som befinner sig på platsen för att kontrollera va-systemen, säger David Högberg, inre befäl på räddningstjänsten.

Melin om regnet under natten

Utöver Tenhult så har även Värnamo drabbats av det kraftiga regnet. En bilväg vid en viadukt i centrala Värnamo fick under torsdagsmorgonen stängas av (se bild till artikeln) efter att vattenmassorna gjort det omöjligt att köra på vägen. I de södra delarna av Vaggeryds kommun orsakades dessutom en brand i en villa efter ett blixtnedslag under ovädret i natt.

SMHI uppger på torsdagsmorgonen att regnet kommer att fortsätta under dagen för att mattas av fram mot kvällen.

— Det mesta av regnet har ju redan kommit, men det är kraftiga stråk som just nu ligger från östra Småland upp över Östergötland och vidare upp mot Svealand, säger meteorologen Sandra Andersson till TT.

Regnet väntas därefter röra sig upp mot Svealand och södra Norrland. Därefter är även ett nytt regn på väg in över Sverige från väster.

— Men det handlar inte om lika stora mängder, säger Sandra Andersson.