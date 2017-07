Jag läser nyheten och snörper likt Seinfeld ihop läpparna i en bitter min: I KNEW it.

Det känns så typiskt ändå. Att vi är på utdöende.

Visst, vi ska alla den vägen vandra, men nu ser det alltså ut som att hela västvärlden ligger pyrt till. Samtidigt.

Så här: Antalet spermier hos män i väst har tydligen minskat kraftigt sedan 1970-talet. Enligt en ny undersökning handlar det om en minskning med över 50 procent, rapporterade TT i veckan.

Undersökningen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, bygger på en analys av 185 studier mellan 1973 och 2011.

TT skriver: "Bland män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har spermiekoncentrationen – antalet spermier per milliliter – sjunkit med 52,4 procent... Den totala mängden spermier – antalet per utlösning – har minskat ännu mer, 59,3 procent."

Kurvan visar heller inga tendenser på att plana ut, enligt de amerikanska och israeliska forskarna. De uppmanar nu myndigheter i väst att på allvar undersöka varför.

Om inte trenden bryts kan infertilitet bland män bli ett allvarligt problem i en nära framtid.

– Den här studien visar, för första gången, att minskningen är stark och fortgående. Eftersom nedgången bara är märkbar i västvärlden är det högst troligt att vissa kemikalier i miljön är en viktig bakomliggande orsak, säger Shanna Swan, professor vid School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Själv hade jag redan innan den här notisen tänkt mycket på döden i sommar. Inte bara på den stora, brutala döden på till exempel Medelhavet, utan även på den futtiga, egoistiska, egna. Och min familjs.

Att nu vikariera som redaktör på Släkt & Vänner känns därför terapeutiskt. Här handlar varannan text om livets utslocknande, varannan om dess start.

Och det är helt naturligt.

Jag vänjer mig sakta men säkert och försöker anamma Hans Roslings sätt att se på det: Att begrava sina barn ska ingen behöva göra, att begrava sina föräldrar hör till livets villkor.

Läkaren Johan von Schreeb återger sin mentor Roslings inställning i sitt mycket hörvärda Sommarprogram, och jag tänker att det måste vara okej.

Även om villkoret suger.

Men vad händer här då, om vi snart inte kan producera någon avkomma? När spermierna i väst ...tar slut?

Som tur är, är vi inte ensamma på planeten, eller Jönköping isolerat från mänskligheten. Och män från Sydamerika, Asien och Afrika har, enligt forskningen, ännu fullgod produktion.

Puh!

Då var det bara miljöproblemen kvar sen.