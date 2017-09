— Vi är medvetna om sträckans betydelse ur trafiksynpunkt. Men en avstängning är nödvändig. För att minimera besvären för trafikanterna planerar vi att jobba dygnet. Senast fredag kväll är den nya bron på plats och färdig att tas i bruk, lovar Louay Melki, projektledare för brobygget i Edsarp.

Det aktuella vägavsnittet stängs av 04.00 på måndag morgon och öppnas åter på fredag kväll. Trafiken kommer under det fem dagar långa stoppet att ledas om på två sätt. Ett längre alternativ på större väg som tar trafikanterna mellan Eksjö och Österbymo via väg 32 till Tranås och därefter väg 131, samt ett kortare alternativ på mindre väg från Eksjö via väg 134 till Rydsnäs därefter till Österbymo via väg 529, 532 och 531.

— Vi har tittat på olika lösningar hur trafiken skulle kunna ledas om under avstängningen. Det finns en mindre väg som går parallellt med väg 134 förbi Edsarp. Den var självklart intressant. Men det alternativet föll på att även sträckan innehåller en bro, vars skick inte är sådant att den skulle klara tung trafik, berättar Louay Melki.

Den befintliga rörbron vid Edsarp är utsliten. Den måste bytas ut för att det även i fortsättningen ska vara möjligt för långtradare och andra tunga fordon att köra på riksväg 134.

— Då bron sattes på plats förväntades den ha en livslängd på 45 år. Den tiden har gått. Det är därmed hög tid att byta den, säger Louay Melki.

De ansvariga för broprojektet har förberett bygget på plats en tid. De vet vad som väntar när arbetet drar igång på måndag och det gör att förutsättningarna för att det ska gå snabbt och smidigt är tämligen goda.

— Vi har genomfört flera liknande brobyggen under senare år. Bland personalen finns värdefull rutin, vilket gör att den nya bron med all säkerhet är på plats sent på fredag. Kanske tidigare. Men det kan jag inte lova. Vi ska göra vårt bästa.