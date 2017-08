Under onsdagen varnade SMHI för att ett kraftigt regnoväder skulle dra in över Jönköpings län. Och omfattande regn blev det under onsdagskvällen, natten och torsdagsmorgonen.

I Tenhult, öster om Jönköping, slog regnovädret till med full kraft och ledde till att fyra bostäder och en kommunal fastighet blev översvämmade. För villaägaren Lars Björck blev det en chock att upptäcka att det var tre-fyra decimeter med avloppsvatten som hade runnit ut i källaren.

Under natten mellan onsdag och torsdag slog blixten ned i ett hus sydost om Svenarum i Vaggeryds kommun. Blixtnedslaget orsakade en mindre brand i en nätverksadapter i huset.

I Värnamo skapade regnet så pass stora vattenmassor att det blev omöjligt att köra på vägen vid järnvägspassagen norr om Värnamo station. Polisen fick rapporter om att två bilar hade fastnat i vattenmassorna och vägen fick stängas av i flera timmar medan räddningstjänsten forslade bort vattnet.

I Nässjö var det golfare som drabbades av regnets framfart. Omfattande vattensamlingar gjorde att golfbanan i Nässjö blev helt ospelbar och resulterade i att tävlingen Höglandstouren 2017, som skulle av börjat på torsdagen, fick ställas in. Det är oklart när golfbanan kan öppnas på nytt.

Enligt statistik från SMHI är det på tre orter i länet som det har uppmätts högst nederbörd i Götaland under det senaste dygnet, rapporterar SR Jönköping.

Från onsdag morgon till torsdag morgon hade de högsta nederbördsmängderna uppmätts i Nobynäs i Aneby kommun med 75 mm, följt av Hestra i Gislaveds kommun med 61,5 mm och Hagshult i Vaggeryds kommun med 53,7 mm. Fyra på listan med nederbörd i Götaland är Halmstad med 50,6 mm.