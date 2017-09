Det var anhöriga till kvinnan som slog larm vid klockan 15.50 på söndagen. Då hade kvinnan, som hade varit i Pingstyrkan vid tillfället, inte synts till sedan 12-tiden.

Ett stort sökpådrag sattes in under eftermiddagen och kvällen. Sammanlagt var sex polispatruller, ett 10-tal poliser totalt, samt räddningstjänsten i Vetlanda med och letade efter henne. Även en polishelikopter från Göteborg larmades in.

— Vi har delat upp styrkorna och kollar alla småvägar och stigar, sa Jan Fryksén, vakthavande befäl hos polisen inledningsvis.

Polisen gick även ut med ett signalement på kvinnan.

Vid 19-tiden på kvällen kunde hon hittas vid liv på en åker, en drygt kilometer från adressen hon senast sågs till. Då hade hon varit borta i sju timmar.

– Det var tack vare en reflexväst hon hade på sig som gjorde att hon syntes. Det var i nådens tid, säger jan Fryksén.

Enligt polisen var kvinnan medtagen och frusen och fick därför vård av ambulanspersonal.