— Det är tydligen en fågel, som flugit in i en bärlina utmed tågbanan och vållat problemet, säger Gunilla Wicktor, pressinformatör hos Västtrafik.

Utan att gå in för mycket på tekniken finns det kontaktledningstrådar, som hänger i bärlinor.

Händelsen gjorde att avgångar tåg på linjen Nässjö-Jönköping-Falköping fick ställas in under förmiddag och dagen. Under onsdag eftermiddag ska tågen börja rulla igen om det går som planerat.

På resecentrum i Nässjö fanns stationsvärdar, som försökte hjälpa tågresenärerna tillrätta mot ankommande bussar.

Västtrafik fick bland annat ordna fram ersättningsbussar från Nässjö.

En buss med avgångstid 10.20 från Nässjö hade en chaufför, som inte verkade ha en aning om var stationerna låg i Forserum, Tenhult och Huskvarna.

— Jag har aldrig varit med om maken, säger en resenär ombord på bussen. Chauffören säger att han inte hittar här utan det är en kvinnlig resenär, som sitter längst fram och dirigerar honom. Trots det har han kört fel och fått vända flera gånger. Vid ett stopp glömde han att lägga i handbromsen och bussen började rulla när resenärer skulle kliva av.

Istället för att nå Jönköpings station vid 11-tiden, som det var tänkt med det ordinarie tåget, anlände ersättningsbussen först 11.35. Resenärer fick kasta sig av bussen för att hinna med en buss mot Göteborg, som skulle avgått 11.30, men dessbättre väntade in resenärerna från Nässjö.

Hur det gick för resenärer med övriga anslutningar är okänt.

— Olyckligtvis fick vi en chaufför den här gången, som inte kan vägen så bra, förklarade Gunilla Wicktor på Västtrafik.