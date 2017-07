— Jag var runt på några pubar i vintras, bland annat i Lönneberga och i Malmbäck, och fick ofta frågan "har du inga läsarsånger" och på den vägen är det.

Lundberg satte sig ned i villan hemma i Malmbäck och började ta fram material till en ny skiva.

Här om dagen kom 2 000 nypressade skivor från Österrike, där ett företag har svarat för sista biten i tillverkningen.

— Jag har redan börjat sälja så smått av högen, det är många som vill ha en skiva när jag är ute och spelar, menar Lundberg.

Fullbokad höst

Hela hösten fram till jul är i princip fullbokad av framträdanden uppger Lundberg och visar upp en fulltecknad kalender i bokform.

— Har faktiskt bokat in en hel del även nästa år, fortsätter han.

Annars var det meningen att han skulle ha semester och koppla av från spelandet med sång och musik under åtta dagar i Spanien.

Men bland ett resesällskap på över 50 personer spred sig snabbt ryktet att Ehrling Lundberg är en hejare på att tolka Elvis.

Reseledaren frågade Lundberg om han kunde tänka sig spela en afton på hotellet.

Gitarr letades fram

— Jag hade ju inga instrument eller annat med mig, men hotellpersonalen lyckades skaka fram en gitarr och en ljudanläggning.

Snäll som han är, Ehrling, så ordnade han en ösig afton i baren med en rad Elvis-låtar.

— Det funkade bra att köra live. Jag höll på i en och en halv timme, berättar Ehrling, inspirerad av responsen från den glada publiken.

Inte nog med det - han blev övertalad att spela sista kvällen på hotellet också.

— Jag fick ett spanskt förkläde som tack av resesällskapet. Plus fler förfrågningar om jag kan komma av resenärer, som var från olika delar av landet.

Efterfrågade låtar

Nya skivan innehåller tolv låtar varav fem är så kallade läsarsånger, som Elvis Presley brukade framföra.

— Jag försöker tolka dem så likt Elvis som jag kan, säger Lundberg. "In my Fathers house" är en av de mer kända låtarna, likaså "Peace in the Valley".

"He is my everything" sjunger Lundberg på skivan och den låten sjöng Elvis ofta. Pelle Karlsson gjorde på 70-talet en svensk översättning, som blev mäkta populär: "Han är min sång och min glädje".

Lundberg bjuder även på en gammal Einar Ekberglåt, "I lustgården" och en rad andra fina låtar.

På omslaget till skivan står Ehrling Lundberg framför en kyrka i Austin i Texas, i vars område Lundberg själv har spelat under en USA-resa.

Insidan visar Brunseryds missionshus utanför Malmbäck, en miljö där många av de här sångerna som skrevs i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har sjungits.

— Jag spelar mycket av musiken själv på den här skivan, men jag har även hjälp av musikerna Håkan Persson, Patrik Svanängen, Bosse Hellgren, Jocke Sundler och sonen Johan Lundberg. Ny medarbetare är Kenta Brännlund, som är med och spelar gitarr på tre av låtarna. Han gör bland annat ett fantastiskt elgitarrsolo i låten "There is power", som på svenska heter "Det finns kraft".

Johan Lundberg har även mixat låtar och sonen Fredrik Lidén har svarat för foto och layout.

Sjunger för Löfven

Närmast väntar nu ett framträdande för Ehrling Lundberg på hembygdsfesten i Barkeryd kommande söndag.

Därefter är hösten inbokad med spelningar från Skåne till Östergötland. Han är ofta även i Västergötland och spelar.

— I Boråstrakten känner jag mig som hemma, säger han.

Nu är det tänkt att även statsminister Stefan Löfven ska få äran att höra Lundberg.

— Jag ska spela i nya Folkets hus i Motala den 23 augusti och dit är även statsministern inbjuden, säger Ehrling Lundberg.