Nässjö Golfklubb når nya höjder efter helgens seriespel på hemmabanan. Med två slags marginal ner till tvåan Skinnarebo G&CC säkrade klubben seriesegern i division 2 Småland.

Tabell division 2 Småland 1) Nässjö GK 587 slag, 2) Skinnarebo G&CC 589 3) Vetlanda GK 592 4) Sand GC 603 5) Tranås GK 621 6) Tobo GK 615 7) Eksjö GK 621 8) Gränna GK 625 9) Västerviks GK 626 10) Ryfors GK 636 11) Mönsterås GK 648 12) Wiredaholm 724

– Det var en härlig känsla. Speciellt att få göra det här på hemmaplan och allt med tanke på proffsmotståndet, säger Nässjöspelaren Henric Knutsson.

Ja, det var inga dussinlirare som Nässjö GK ställdes emot direkt.

PGA-stjärnan David Lingmerth kom som bekant till spel för Tranås GK under fredagen och Oskar Henningsson, med meriter från Europatouren, spelade för Skinnarebo under bägge tävlingsdagarna.

Små marginaler

Nässjös bredd vägde dock tyngre även om det var tight in i det sista.

– Vi ledde med tio slag inför den sista dagen men när det var nio hål kvar hade Skinnarbo gått om med ett slag. Sen tog vi tag i det de sista nio hålen, säger Knutsson och fortsätter:

– Vi hade en kanondag första dagen så det var skönt att vi kunde knyta ihop det sen. Speciellt när man hade de här heltidsproffsen hack i häl. Det var sporrande att ha dem där.

När började ni inse att ni skulle vinna?

– Sista hålet. Vi vågade inte ta ut något i förskott.

Två gick upp

Även tvåan Skinnarebo tar klivet upp i division 1 nästa säsong. Ner till trean Vetlanda GK hade Nässjö fem slags marginal.

För Nässjö GK innebär avancemanget att man skriver ny klubbhistoria.

– Vi har aldrig spelat i division 1 tidigare, säger Knutsson, som menar att nyförvärven Joel Borefors och Daniel Eliasson har betytt mycket för klubben.

– Vi har ett väldigt jämnt lag. Topparna har vi nog haft även tidigare år men den här bredden som vi har nu har vi inte haft tidigare. Det är bara att hoppas vi får behålla alla spelare, säger Henric Knutsson.

Ska hänga kvar

I division 1, som är landets näst högsta nivå, väntar betydligt tuffare motstånd nästa år. Målsättningen kommer att sättas därefter.

– Det är ganska hög status på division 1–lagen så det gäller att behålla fötterna på jorden. Målsättning får i första hand bli att hålla oss kvar, säger Knutsson.

Förutom tidigare nämnda trio ingick även Adam Bengtsson och Daniel Bergström i Nässjös lag under helgen.

– Det var en riktig lagseger. Alla kämpade på och hjälptes åt, säger coachen Mats Wissinger som öppnar för förstärkningar.

– Vi har bra bredd just nu och det är många som stampar på dörren och vill in. Sen hoppas vi även på att vi kan få in ytterligare någon till nästa år, säger han.