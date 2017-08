Till helgen arrangeras Way Out West i Göteborg. Musikfestivalen är en av landets största med 33 000 besökare förra året. Den är kött- och mjölkfri av klimatskäl. Kan Way Out West och många andra organisationer med framgång införa vegonorm så kan skolorna i Småland också göra det.

När Way Out West tog bort köttet 2012 sänkte festivalen sitt koldioxidavtryck med ungefär 25 procent. Det blev en stor inspirationskälla för andra festivaler runt om i Sverige att också bannlysa köttet. Ett till viktigt steg tog Way Out West 2015 genom att bli mjölkfri, vilket sänkte växthusgasutsläppen ytterligare.

Enligt FN:s miljöpanel måste vi omgående och drastiskt minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med skolornas klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Matklimatlistan från Sveriges lantbruksuniversitet är bönor 40 gånger bättre för klimatet än nötkött.

Tidigare i år meddelade Tysklands miljöminister Barbara Hendricks att det framöver endast ska serveras vegetariskt i officiella sammanhang på hennes departement. Det tyska miljödepartementet skriver att de har ett ansvar att bekämpa de "negativa konsekvenserna som följer på köttkonsumtionen" och att de därför ska "föregå med gott exempel". I Sverige har många ideella föreningar infört vegonorm för klimatets skull.

En omröstning 2009, på Globala gymnasiet i Stockholm, gav resultatet att det ska serveras vegetarisk mat till skolans 600 elever och personal. Målsättningen är att maten ska ha en så låg miljöbelastning som möjligt, att den ska främja en god djuromsorg och att den ska vara socialt ansvarstagande. För pengarna som tidigare förbrukades på köttinköp har i stället en ny kock anställts som höjt matkvalitén.

Det finns starka hälsoskäl att införa vegonorm. Efter att ha granskat över 800 rapporter för två år sedan har WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att konsumtion av processat kött som korv och skinka markant ökar risken för tjock- och ändtarmscancer. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent. Ju större intag, desto högre blir cancerrisken.

Way Out Wests, Tysklands miljödepartements och Globala gymnasiets vegonorm visar klimatvägen för skolorna i Småland. Snart kör höstterminen igång. Det är förnuftigt att då satsa skolmatspengarna på att laga god vegetarisk mat. Det minskar effektivt växthusgasutsläppen och är mycket bra för elevernas hälsa.

JONAS PAULSSON, Köttfri måndag