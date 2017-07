I ett rött hus på landet tillbringar 26-åriga Nikolina Stålhand två veckor i sommar. Hon har redan hunnit med en FN-konferens i Tjeckien i juni, och i augusti går flyttlasset till Nepal.

– Det var min första FN-konferens, och fokus var på miljö- och hälsofrågor. Jag var en del i en ungdomsdelegation med ungefär 15 andra ungdomar och syftet med att vi deltog på konferensen var för att tillföra ett ungt perspektiv. Många pratade om att inkludera unga, men vi ville ta reda på hur detta skulle ske i praktiken, säger hon.

Tanken var att fortsätta som delegat på ytterligare en konferens, men då väntar ett jobb i Nepal som får gå före.

– Jag ska jobba på en organisation som jobbar med utveckling och att hjälpa småskaliga jordbrukare. Det är lite oklart ännu exakt vad jag kommer att arbeta med exakt men jag kan tänka mig att det blir en del kommunikationsarbete och genusstrategier.

Många platser

Tidigare har Nikolina bott i bland annat Kenya, Ecuador, Malaysia och Singapore. I Nepal planerar hon att stanna i fyra månader.

– Vi får se lite vad som händer efter det. Det är lite "the story of my life" att jag aldrig vet vad som händer mer än ett halvår framåt i tiden. Jag har lovat att vara hemma över jul, det är vad jag vet.

Trots att hon är van vid att vara ifrån vänner och familj känns det ändå tufft med avsked.

– Precis när jag säger hej då till alla kommer den där känslan. Varför gör jag det här? Men den känslan lägger sig alltid efter någon vecka.

Började i Kenya

Nikolina hade redan siktet inställt på volontärarbete i Kenya direkt efter gymnasiet. Där arbetade hon en månad på barnhem.

– Det var första resan jag gjorde själv, men jag har alltid varit intresserad av kultur och att hjälpa människor så det har väl alltid funnits där.

I efterhand tycker hon att det finns en problematik med att som västerlänning åka på vissa typer av kortare volontärresor.

– Jag skulle inte rekommendera den typen av volontärarbete då man bara åker en månad till ett barnhem till exempel. Man hinner precis knyta an till barnen när det där dags att lämna dem. Då kanske man gör mer skada än nytta, förklarar hon.

I dag är det just hållbar utveckling som Nikolina har intresserat sig för, tillsammans med miljö och genusfrågor. I augusti ska hon lämna in sin masteruppsats på London School of Economics, och ämnet hon har valt att undersöka är rohingya-flyktingar i Malaysia.

– Tanken med den här veckan var att jag skulle isolera mig från Stockholm och kunna sitta i lugn och ro och jobba med min uppsats. Men det har förstås inte blivit så. Jag har passat på att hänga med grannar och träffat släkten också.