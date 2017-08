Åsedaprodukten Emil Johansson har skrivit kontrakt med NHL-laget Boston Bruins men är beredd att ta den långa vägen för att slå sig in i världens bästa liga. Vägen dit gick via Sävsjö där han fanns med på isen när HA74 gick på is för första gången på säsongen. Foto: Oskar Mörnefält