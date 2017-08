Elit Vetlanda har drabbats av ett oroväckande bakslag efter tisdagens serieseger. Szymon Wozniak blev nerkörd av Masarnas Przemysław Pawlick i det sjunde heatet och har nu råkat ut för en knäskada.

– Han har en skada i knäet efter kraschen i tisdags. Jag kan inte säga exakt vad det innebär mer än att det är en klass 2–skada i knäet när det gäller ledband och ligament, säger Elit Vetlandas sportchef Mikael Wirebrand.

Wozniak kunde förvisso fullfölja tisdagens match – men smärtorna förvärrades när han var tillbaka hemma i Polen.

– Knäet var svullet och ömt redan under kvällen och natten, säger Wirebrand.

Wozniak behandlas nu för sitt skadade knä hemma i Polen. Elit Vetlanda–föraren har dessutom beslutat att ställa in sin medverkan i Best Pairs under torsdagen.

– Vi kommer ha kontakt med Wozniak här nu varje dag efter avslutad behandling, säger Wirebrand.

Wozniak själv har förhoppningar om att köra i den polska ligan på söndag. Om han sedan kommer att vara aktuell för Elit Vetlanda på tisdag är för tidigt att spekulera i menar Wirebrand.

– Om han nu kör på söndag så kommer det förstås en reaktion efter det. Den måste vi avvakta och se först. Men är det minsta tveksamheter så ska han inte köra för oss. Vi kommer inte att köra med en kille om det riskerar att förvärra skadan, säger Mikael Wirebrand.

Skulle Wozniak bli borta en längre tid vore det förstås ett hårt slag för Elit Vetlanda. Det polska stjärnskottet har tagit elitserien med storm den här säsongen och mer än dubblat sitt snitt.

Därför kommer klubben inte att äventyra hans fysiska status inför slutspelet.

– Som laget har sett ut under säsongen och som vi tänker oss det framöver så är det klart det innehåller Wozniak. Vi kommer vara stenhårda med att det är bättre att vila till slutspelet än att forcera fram något till tisdag, säger Wirebrand.

På tal om slutspelet. Under torsdagen blev det klart att Elit Vetlanda väljer att inleda semifinalerna på bortaplan den 12 september.

Därmed får man chansen att avgöra hemma dagen efter.

– Vi vill ha avgörandet i Vetlanda om det skulle bli extraheat och så vidare, säger Wirebrand.