— Det var ett glatt besked från Trafikverket, säger Mikael Hårrskog, projektledare för den planerade storsatsningen på riksväg 40 mellan Eksjö och Nässjö.

— Nu kan vi fortsätta arbetet med att förberedelserna inför ombyggnationen. Jag tror nog vi är redo att påbörja satsningen 2021, om regeringen går på samma linje som Trafikverket.

Meningen är att den hårt trafikerade vägsträckan mellan Eksjö och Nässjö ska byggas om till en mötesfri väg med mestadels omväxlande ett eller två körfält till en beräknad kostnad av 316 miljoner. Satsningen omfattar totalt 14,1 kilometer, varav 8,8 kilometer utgörs av breddning av befintlig väg och resterade 5,3 kilometer av helt ny väg. I paketet ingår även en belagd gång- och cykelväg.

Efter ombyggnationen blir det möjligt att tillåta trafikanterna att köra 100 kilometer i timmen på största delen av sträckan till följd av att vägen gjorts bredare och säkrare.

Idag är den bristfälliga vägsträckan mellan Eksjö och Nässjö en propp i trafikflödet på riksväg 40. Vintertid är de branta backarna ett ständigt orosmoment. Långtradare kör ofta fast och begränsar framkomligheten. Den satsning som nu ser att förverkligas med start 2021, välkomnas av såväl pendlare som yrkesförare.

Vad det gäller förbifart Eksjö vill Trafikverket att projektet ska påbörjas under den nya nationella transportplanens omfattning från 2018 till 2029. Den återfinns under rubriken: ”Namngivna investeringar som föreslås förberedas för byggstart senare under planperioden”. Exakt vad som menas med det är oklart. Men det innebär sannolikt att en byggstart kan bli aktuell först 2024 eller åren som följer.

