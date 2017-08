Musikdagarna har arrangerats i många år. I likhet med evenemanget i Näsby var evenemanget i Nävelsjö till en början veckolångt.

— Vi valde att koncentrera Musikdagarna i Nävelsjö till en helg. Min tanke med evenemanget är att ta in musiker som spelar olika typer av musik, för att det ska tilltala så många som möjligt, förklarar kantor Lisa Karlsson som arbetar med evenemanget.

Det kommer att vara fri entré till varje tillfälle.

Det lilla extra

Under fredagen spelar dragspelsgruppen Old Beginners. Gruppen startade 2008 och har cirka 40-60 spelningar per år. Old Beginners uppträder mycket på äldreboenden och i PRO-föreningar. Gruppen varvar lättsamma sånger som inbjuder till allsång och spelar låtar av både sakral och profan karaktär. På lördagen uppträder så CajsaStina Åkerström. På eftermiddagen ger hon tillsammans med en pianist en konsert i Björkö kyrka. Senare på lördagskvällen spelar hon i Nävelsjö kyrka. CajsaStina kommer bjuda publiken på sina egenskrivna sånger.

— CajsaStinas musik är vacker och känslosam med ett djup som ger en annan dimension. Hennes texter och melodier är väldigt fina. Förutom att hon är duktig rent tekniskt har hon det där lilla extra som artist, säger Lisa Karlsson.

Premiär för trio

På söndagen, under kvällens musikgudstjänst, är det dags för Lisa Karlsson personligen att uppträda. Det gör hon tillsammans med kantorvännerna Helena Drakengren och Staffan Jagerfelt. Trion uppträder i form av den nybildade gruppen Lisas Trio. Lisa utlovar ett brett musikaliskt spektrum i framförandet.

— Det blir lite av varje. Faktum är att vi spelar för första gången tillsammans. Tidigare under dagen får vi repetera så allt sitter, men vi är ju ganska rutinerade så det går nog bra. Vi kommer bland annat att framföra orgelstycken, jag kommer en sjunga en sång som jag har tonsatt till en text av Anders Frostenson, vi kommer framföra en Dalakoral och sjunga kanon av Henry Purcell, förklarar Lisa Karlsson.