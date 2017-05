Det har varit en följetong under våren. Tidningen nåddes av uppgifter i januari att Alexander Ytterell var på väg till HV71. Under tiden som har varit sedan dess har han själv bekräftat husköp i Jönköping och lämnat Leksands IF.

På fredagen offentliggjorde HV71 övergången, något som tidningen avslöjade att de skulle redan dagen innan.

En dåligt bevarad hemlighet bekräftades alltså av klubben. Nu är Alexander Ytterell presenterad som nyförvärv för de svenska mästarna till säsongen 2017/2018.

– Ja det är skönt att det är officiellt. Man har gått ett tag och fått hålla det inne. Skönt att slippa tänka på det och nu behöver man inte ljuga längre, säger Ytterell som fyller 26 i juli.

Har det varit klart länge?

– Det har varit klart ett tag. Sedan vi slutade spela. Så det har varit lite jobbigt att hålla det inom mig även om vi hade slutat spela.

Vetlandakillen går alltså får ett bottenlag i Leksand som degraderades från SHL. Till ett HV71 som är svenska mästare.

– Det känns väldigt bra. Jag har haft bra kontakt med klubben och Johan Hult och det känns som att de tror på mig mycket. Det tar hit mig och har en plan för mig vilket känns otroligt spännande.

– Att det blev som det blev med Leksand, ett år med mycket glädje och ett jobbigare år. Man får ta med sig båda i bagaget.

Ytterell svarade under säsongen som gick för 12 poäng på 48 matcher. Efter ett hockey-år som var lite upp och ned hoppas han nu att kunna finna mer rätt i ett offensivare lag.

– Jag hoppas det och att jag ska kunna utnyttja mina offensiva delar mer i matcherna och att jag används på det sättet som jag själv vill. Jag hoppas såklart att få ut mycket av mig själv och att jag kommer att få användning av mitt skott och mina offensiva delar.

Ytterell har så smått hunnit börja bekanta sig med sina nya lagkamrater. Han hoppas att nästa säsong når lika långt som den gjorde för klubben under den föregående.

– Givetvis. Jag tycker att de har bundit upp många killar i laget som utgör en stomme. Alla som jag har träffat är otroligt trevliga och det är bra go i gruppen, högt i tak och tjocka väggar. Alla ställer höga krav på varandra och sen att det är många som har vunnit SM-guld och spelat många slutspel är positivt och med deras hjälp så kan vi komma riktigt långt.

Kontraktet är skrivet över de två kommande säsongerna.