Det sa kommunalråd Jan Johansson (VF) efter att ha tagit del av prognosen för hur många förskoleplatser Vetlanda kommun behöver framöver.

— Många prognoser bygger på gissningar. Det är viktigt att ta med att det finns en osäkerhet kring befolkningsprognoser. Extra osäkert är det ju om de som kommit från annat land stannar i Vetlanda, sa han.

Han menade också att det kanske vore bättre på att satsa på moduler som kan flyttas eller sägas upp om barnantalet minskar.

— Jag riktar ingen kritik mot underlaget men tycker att man ska ta utredningen med en nypa salt, sa han.

Ingela Nyberg, ansvarig för förskoleverksamheten, svarade att det är oerhört viktigt för dem som arbetar inom förskolan att ha en ledstång att hålla i och en ledstång är en sådan här prognos.

— Risken är annars att vi tvingas till akuta lösningar som kostar mycket pengar. Vi är väl medvetna om att detta är en prognos som måste följas upp varje år, sa hon.

Jan Johansson kontrade med att han aldrig ifrågasatt behovet av prognoser.

Peter Lundgren, planeringssekreterare på kommunen, sa att han var rädd att han tagit till för lite när det gäller befolkningsökningen. Lennart Samefors, tidigare fastighetschef, hade ryckt in för dagen och berättade att det krävs bygglov för varje modul som sätts upp. Dan Ljungström (C) menade att bara etableringen av varje modul går på minst en miljon kronor. Till det kommer hyran. När de gällde människor med uppehållstillstånd så är saken den just nu att det flyttar fler till kommunen än från.

Pia Fälth (SD) undrade om det verkligen inte finns en möjlighet att rädda kvar förskolan i Sjunnen. Det blir en omväg att åka till förskolan i Holsbybrunn för dem som arbetar inne i Vetlanda. Svaret blev att det inte är ekonomiskt försvarbart att installera en ventilationsanläggning och andra förbättringar för 2,5 miljon kronor i en villa, vilket är fallet för förskolan i Sjunnen.

Carina Bardh (M) undrade om den pedagogiska verksamheten marknadsfördes i tillräcklig utsträckning för att vara ett alternativ till förskolan och fick jakande svar av Nyberg.

Kommunalråd Henrik Tvarnö (S) sa att allt handlar om vilken ambitionsnivå kommunen har.

— Vi ska sträva efter att ha den bästa barnomsorgen för barn och pedagoger. Att det nu finns ett behov av 293 platser beror på att det tidigare tagits dåliga paniklösningar. Om vi bara hade behövt utöka antalet barnomsorgsplatser hade det inte varit några bekymmer.