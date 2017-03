Om man ville skulle man kunna göra en koppling till Regnbågsveckan som planeras i höst.

— De har i grunden ingen som helst koppling till regnbågsfärgen eller regnbågsflaggan, utan utgångspunkten är vår vänskapstrappa på Infocenter, berättar Rikard Lehmann, kommunikationschef på Vetlanda kommun.

Han berättar att de färgglada ansiktena finns på vänskapstrappan inne på InfoCenter, en trappa där ordet vänlig är översatt till olika språk.

— Vänskap är ett värdeord som jag känner att Vetlandaborna kan stå för. Därför finns det en anledning att stärka ordet vänlighet. När vi funderade på hur vi skulle förändra trappan så blev det människor i olika färger, berättar han.

— Vi vill på något sätt möta människor, vara en mötesplats och stå för mångfalden. Sedan har jag inget emot om man väger in regnbågen i det. Alla människor har plats. Alla människor har lika värde.

Rikard Lehmann menar att Vetlanda kommun är en öppen och välkomnande kommun. I samband med Jobb & Framtidsmässan i Iscar Arena under tisdagen samlades all kommunal verksamhet just under denna färgglada banderoll.

— Vi står för möten, människor, mångfald och vänskap.