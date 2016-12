VBK–stjärnor med i VM–trupp

Svenska truppen

Målvakter: Andreas Bergwall, (Västerås SK), Joel Othen (Sandvikens AIK), Patrik Hedberg (Hammarby IF),

Utespelare: Andreas Westh (Bollnäs), Martin Johansson (Villa/Lidköping), Linus Pettersson (Sandvikens AIK), Joakim Svensk (Edsbyn), Patrik Sjöström (Västerås SK), Per Hellmyrs (Bollnäs), Hans Andersson (Edsbyn), Erik Säfström (Neftyannik), Daniel Berlin (Bollnäs), Jesper Eriksson (Villa/Lidköping), Daniel Mossberg (Sandviken), Johan Löfstedt (Vetlanda BK), Adam Giljam (Hammarby IF), David Pizzoni Elving (Hammarby IF), Simon Jansson (Västerås SK), Erik Pettersson (Sandvikens AIK), Christoffer Edlund (Sandvikens AIK), David Karlsson (Villa/Lidköping), Joakim Andersson (Vetlanda BK), Chrisoffer Fagerström (Neftyannik), Patrik Nilsson (Sandviken), Daniel Andersson (Villa/Lidköping)