Uppnår nytt mål med gymmet

Tobias H Jonasson har sedan 2011 företaget Fitness by Sweden där han arbetar som personlig tränare och föreläsare. Efter en utbildning som han gick under sommaren fick han ett tips om att arbeta som personlig tränare på Actics gym i Kalmar.

Trots att det inte fanns tillräckligt med intresse från Jonassons sida åkte han till Kalmar för att ta en titt på verksamheten men tackade nej till erbjudandet. Ett par veckor senare fick han ett samtal.

— Två veckor senare ringde regionchefen och frågade om jag var intresserad av att bli platschef på Actic. Så jag åkte ner igen och den här gången slutade det med att jag tackade ja. Jag hade det inte i tankarna utan allt var en ren slump, berättar han.

Var ett stor steg

Under åren har han varit nominerad till Guldhjärtat där han har strävat efter att bli ”Årets personliga tränare” men han berättar att en av drömmarna sedan starten med Fitness by Sweden var just att driva ett gym. I år blev drömmen verklighet när han nyligen började på sin nya tjänst.

— Det är ett jättekliv men jag tänkte att jag måste göra det. Man ska inte vara rädd för att testa nya saker. Och jag behövde en nyantändning, något nytt, menar Jonasson.

Siktar på årets gym

Nu hoppas han kunna sprida sina erfarenheter vidare till sina anställda. Jonasson säger att han inte kan klona sig själv men han kan däremot klona sina kunskaper genom att lära sina anställda det han kan.

Med det nya gymmet är det mycket att ta in men idéerna har redan börjat dyka upp i Jonassons huvud.

— Jag har stora ambitioner och är bergsäker på att jag tillsammans med mitt team ska sätta Actic Kalmar på kartan, säger Jonasson.