Vetlandarevyn svänger loss

1987 intog Vetlandarevyn scenen för första gången då föreställningen gick under namnet ”Ett strålande år”. 2017 är titeln ”Skepp o’skoj” och årets show, regisserad av Per-Anders ”Pecka” Gustafsson och med premiär på torsdagskvällen, lever väl upp till högt satta förväntningar.

Vi möter ensemblen på en partybåt där hela föreställningen också äger rum. Här vimlar det av karaktärer som missförstår och generar, bråkar och skvallrar. Och även om många av skämten bäst förstås av äkta Vetlandabor finns det mycket att underhållas av, även för utbölingar.

I en sketch om en typisk svensk familj på en italiensk restaurang skiner Frederik Klitsch som pappakaraktären som friskt blandar svenska och engelska, likt Rudolf Andersson från Suneböckerna.

”Like we say in Sweden, if there is heart room there is ass rom”, är en av många repliker som får publiken att vrida sig av skratt.

Just Klitsch är i år tillbaka i revyn efter att ha hoppat över fjolårets och det är tur, för han är bland det bästa med ”Skepp o'skoj”.

Charmiga sånger

En annan som är tillbaka i gänget är publikfavoriten Martin Hallberg Jarflod som även han bjuder på ett par riktigt sevärda karaktärer.

Tillsammans med Mikael Andersson spelar han en finsk hårdrockare som stjäl hela showen med sin pojkaktiga charm. Han gillar nämligen även foxtrott, bugg och dansband. Fast bara ”liiiite”. Främst är det för tjejernas skull han vill byta genre, för tydligen får Olle Jönsson mer damer än Gene Simmons.

Sketchen följs av en fyndig och humoristisk sång om just det, att tjejer föredrar dansbandskillar framför hårdrockare.

Fåglarna Börje och Kaj, roligt spelade av Jennika Franzén och Julia Klingberg, listar Vetlandas alla pizzerior, gym, apotek och frisörsalonger, även det i en av revyns många olika sångnummer.

Det skämtas också friskt om flera Vetlandaprofiler som ”duracellkaninen” Cecilia Hjort Athler, Leif Hedberg som fått ett nytt jobb på Facebook och Peter Hedström som ensam står för hela stadens kulturliv.

Janne och vargen

Det mest bejublade skämtet blir dock på kommunalrådet Janne Johanssons bekostnad som i höstas påträffade en varg under sin kvällspromenad. Men vad var vargen? Enligt revyns sång bara en vanlig liten tax.

30 år har gått sedan den första Vetlandarevyn och om samma kvalitet håller i sig får den gärna sättas upp i 30 år till. Minst.