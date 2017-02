Räddningschefen Bertil Fång varnar för tunna isar med anledning av att det förekommit att barn har lekt på isen på Svartån. Foto: Jakob Hedberg Räddningschefen Bertil Fång varnar för tunna isar med anledning av att det förekommit att barn har lekt på isen på Svartån. Foto: Jakob Hedberg 1 av 3 videos/bilder 2 av 3 videos/bilder 3 av 3 videos/bilder

TV: Farliga lekar på isen - räddningschefen varnar