— Det är andra gången vi anordnar klädbytardag. Förra gången kom det rätt så mycket folk, berättar Ritva Hermansson, nyvald ordförande i Naturskyddsföreningen i Vetlanda.

Naturskyddsföreningen menar att vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det drabbar miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar många tröttna på slit-och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö.

Klädbytardagen anordnas på en rad håll i landet och i Vetlanda sker arrangemanget som samt i bibliotekets hörsal. Anders Bernberg, miljösamordnare i kommunen, att vara på plats för att informera om kommunens miljöarbete. Även Åsa Hylén finns på plats för att visa vad man kan göra för att piffa till gamla kläder.

Max fem plagg per person får lämnas in och kläderna ska vara hela och rena. De kan lämnas in kvällen innan eller samma dag.

— Man får ett kvitto på kläderna som lämnas in och så kan man byta till sig fem nya plagg utan att det kostar något, säger Ritva Hermansson.

— Man kanske lämnar in fem plagg men hittar bara tre nya, då är det inte så att man får tillbaka sina inlämnade. Är det inte så att någon vill ha dem så lämnar vi vidare dem till flyktingmottagningar eller Erikshjälpen och Röda Korset.

— Förra året blev det en hel del plagg över som vi lämnade till flyktingboendena i Viebäck och Pauliström. Även Erikshjälpen och Röda Korset fick kassar med kläder. Det blev en hel del över.

Klädbytardagar är ett återkommande arrangemang i Naturskyddsföreningens regi runt om i landet och blir allt mer populärt.