Serieförslaget för damernas division 4–serier har nu kommit. Förslaget ser ut enligt följande, Div 4 Vetlanda Dam: FC Vetlanda Dam B, Fredriksdal BK B, Holsby SK, Hultsjö IF Atom, IF Eksjö Fotboll U, Vrigstads IF.

Div 4 Vimmerby Dam: Ankarsrum IS U, HM IS, IFK Västervik, Rosenfors IK, Rödsle BK B, Tjust IF FF B, Vimmerby IF C.

Div 4 Jönköping Dam: Assyriska IK, Gränna AIS, IF Hallby FK, Lommaryds IF, Norrahammars GIS, Norrahammars IK B, Sommens AIF, Tabergs SK, Visingsö AIS.

I division 4 Jönköping spelas serien i vanlig ordning med att alla lagen möter varandra på hemma och bortaplan en gång under säsongen.

I de övriga två serierna är förslaget att lagen ska mötas tre gånger under säsongen.

Serieförslaget ska fastställas under vecka 7.