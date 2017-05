Tranås vann på hemmaplan mot Stockaryd/Rörviks IF Fotboll Det blev en uddamålsseger för Tranås i matchen mot Stockaryd/Rörviks IF i division 4 Småland norra på fredagen. Laget vann med 2-1 (1-0) hemma på Bredstorps IP. Tranås målskyttar var Kalle Erlandsson och Bashar Hameed, medan Slobodan Stosic gjorde målet för Stockaryd/Rörviks IF. Det här betyder att Tranås nu ligger på femte plats i tabellen, och Stockaryd/Rörviks IF är på tolfte plats.