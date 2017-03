The Cardigans bildades 1992 och bestod då av Peter Svensson (gitarr), Magnus Sveningsson (bas) och Mattias Alfheim. Mattias lämnade dock bandet och in kom istället Bengt Lagerberg (trummor), Lars Johansson (keyboard) och Nina Persson (sång). Den femlingen blev sedermera bandet som sedan slog igenom.

1994 släppte bandet sin första singel "Rise and Shine", senare samma år kom skivan "Emmerdale". De fick en hel del uppmärksamhet i indiekretsar och i exempelvis Japan (särskilt med uppföljaren "Life"), men det var först med tredje skivan "The first Band on the Moon" och monsterhiten "Lovefool" som de fick sitt definitiva nationella och internationella genombrott. De tre sista skivorna som de har släppt - "Gran Turismo" (1998), "Long gone before daylight" (2003) och "Super extra gravity" (2005) landade alla tre högst upp på svenska albumlistan. Sammanlagt har bandet sålt över 15 miljoner skivor.

Swedish Music Hall of Fame startade 2014 och valde under de tre första åren in 31 artister - exempelvis Abba, Monica Zetterlund, Roxette, Robyn och Kent. Det här året har de alltså valt in bland annat The Cardigans.