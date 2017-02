Forwarden Joakim Erdugan har haft en motig säsong i Taif-tröjan. Under torsdagen när förkvalet till play off 1 mot hockeyallsvenskan inleddes så var det helt annan fart under Erdugans fötter, jämfört med tidigare.

Matchfakta Tranås AIF-Grästorps IK 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). Målen: 1-0 (04:45) Jesper Åkerman (Victor.. Matchfakta Tranås AIF-Grästorps IK 4-1 (1-0, 1-1, 2-0). Målen: 1-0 (04:45) Jesper Åkerman (Victor Jigmalm), 1-1 (22:51) Carl-Johan Svensson (Jesper Sellin), 2-1 (27:31) Joakim Erdugan (Victor Jigmalm, Emil Larsson), 3-1 (52:58) Ted Nilsson, 4-1 (59:52) Joakim Erdugan (Victor Jigmalm, Sebastian Ottosson). Skott: 41-22. Publik: 786.

Forwarden fick också utdelning och svarade för två av målen i Tranås 4-1-seger mot Grästorp på hemmaplan.

– Det har gått riktigt trögt i år alltså så det kom lägligt. Jag måste fortsätta att gå rakt på mål så kanske det kan trilla in någon mer puck, säger Erdugan.

Gick rakt på mål, var precis det 23-åringen gjorde när han tryckte in 2-1-pucken under den andra perioden. Erdugan fick sedan definitivt punktera matchen när han satte 4-1 i öppen buren, båda gångerna kom passningen från Victor Jigmalm som även spelade fram Jesper Åkerman till 1-0 i början av tillställningen.

– Vi är ändå lite ineffektiva i dag. Vi måste gå hårdare mot målet och vi måste upp med farten lite och stänga dem tidigare. De är ett kontringslag och jag tycker att vi bjuder på deras första mål. De är giftiga när vi tappar puck på fel ställen.

Grästorps Carl-Johan Svensson var riktigt bra under matchen. Förutom att han blev ende målskytt för gästerna stängde han vid flera tillfällen – nästan på egen hand – ned Taif:s powerplay. En spelare att se upp med under lördagen då lagen möts igen.

– Han är deras stjärna, han och Jesper Sellin. Det är de två som är farliga och vi måste hålla koll på dem.

”Inte tala om här”

På lördag går alltså match två. Vid Taif-seger så är laget klart för play off 1. Några spelmässiga justeringar kommer att ske, enligt tränaren Charles Franzén.

– Ja, men det kommer jag inte att tala om här. Nu är det bortaplan och vi gillar bortaplan. Vi får med oss två supporterbussar, det är lördag, saft och bullar och det kommer att bli roligt, säger Taif-coachen.

Du är ändå ganska nöjd med en seger i dag?

– Ja, det går ju ut på att vinna. Jag tycker inte att vi gör någon bra match. Vi har dålig fart i både första och andra sedan var det lite bättre i tredje. Tycker att vi tar lång tid på oss nedifrån i dag, är lite långsamma i spelvändningarna och åker inte tillräckligt mycket skridskor. Det finns mycket som ska bli bättre tills på lördag.

– Grästorp har några chanser och gör de mål på någon av dem så får de ju energi och då studsar de tillbaka in i matchen. Vi har väl inte samma fart som i söndags men överlag är jag ändå ganska nöjd.

Albin Torstensson och Victor Jigmalm höjde sig över mängden för Tranås AIF.

FOTNOT: Vinner Grästorp på lördag så väntar en tredje och helt avgörande match under söndagen i Åse och Viste arena, Grästorp.