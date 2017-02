I maj förra året stod Motorstadion i Vetlanda värd för Vetlandas dittills första och enda OCR-lopp någonsin. Efter förra året succé väljer arrangörerna att anordna loppet ännu en gång.

OCR (Obstacle Course Racing) är en snabbt växande tävlingsform där deltagarna tävlar i hinderbana. I Speedrun, som är en av flera OCR-tävlingar, ska deltagarna under två timmar försöka genomföra så många varv på banan som möjligt. Flest varv under denna tid vinner.

Riktig folkfest

­Ronnie Magnusson, instruktör på Hybrid Fitness, är en av de tre arrangörerna av Speedrun.

— Förra året var lite av en chansning, berättar han.

Då förra årets tävling började närma sig var gensvaret så pass litet att det var osäkert om loppet ens skulle bli av. I sista stund rasslade det till och anmälningarna började till slut komma in.

Tur var väl det då det visade sig vara en chansning som verkligen gick hem. Både hos deltagarna och publiken.

— Det var förbaskat roligt, en riktig folkfest, säger Magnusson.

En utmaning

Utöver loppet skedde även en hel del runt om banan.

— Vi hade försäljning i kioskerna runt banan, en DJ som spelade musik, gratis hinderbana för barn och en speaker som refererade under loppet samt pratade med deltagare och publik, berättar han.

Totalt lyckades man locka upp mot 70 deltagare och en publik på runt 1000 personer. I år hoppas man på ett ännu större engagemang och ser gärna 100 deltagare på startlinjen vid årets lopp.

— Tveka inte på att anmäla er. Visst, det är en utmaning men upplevelsen är helt klart något utöver det vanliga, konstaterar Ronnie Magnusson.