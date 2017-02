En såkallad enkronasmatch och upplagt för en härlig hockeylördag i Trollhättan. HA74 hade en busslast egna supportrar med sig upp, men lyckades inte få med sig några poäng hem till Sävsjö.

Trollhättan besegrade HA74 med 4-1 inför 974 åskådare.

– Synd att vi inte kan leverera mål framåt och bjuda våra supportrar på mer, säger tränaren Niklas Brännström.

Hur var matchen?

– Vi hade pratat lite om det inför och snackade om att de ville leva lite på våra misstag och gå på kontring. Lite så blev det i förstaperioden. Vi hade något powerplay, domaren blåste av och vi slog in returen. Sedan gör de både 1-0 och 2-0.

– Tycker väl att från fem eller sex minuter in i den andra perioden så trycker vi på hur mycket som helst men får inte in det där energimålet. Vi får heller inte in pucken i powerplay vilket jag tycker att vi borde ha fått i dag. Sammantaget så pressar och krigar vi på men det där målet som ger energi kom tyvärr inte i dag.

Någon som höjer sig över mängden?

– Som lag tar vi med oss matchen från fem minuter in i andra, då gör vi en bra match. Men vi vinner och förlorar som ett lag.