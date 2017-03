Enligt Trafikverket är orsaken till stoppet ett arbetsfordon som spårat ur och som ska bärgas från platsen. Prognos för trafikens öppnande är satt till klockan 10 på måndagsförmiddagen.

– Trafiken ska ledas om via Hallsberg och Nässjö beroende på hur man åker. Som resenär får man räkna med drygt två timmars längre restid. Till de stationer som ställs in sätter vi in ersättningsbussar. Tio av våra tåg är berörda av incidenten, säger Morgan Lindström på SJ:s pressjour.

Trafikverket arbetar just nu med bärgningen på Västra stambanan.

– Vi tror på klockan tio men det är med viss försiktighet. Bärgningen beräknas vara klar till åtta men sedan är det en del efterarbete, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket, till expressen.se.

Trafikverket hänvisar i sin tur eventuella frågor till varje resenärs aktuella tågbolag.

– Via sms och utrop informerar vi våra resenärer om situationen. Sms får bara de som vi har numret till via biljettbokningen, säger Morgan Lindström hos SJ.

– Att våra resenärer ska komma fram till sina slutdestinationer är högsta prioritet för oss. Resegarantin gäller förstås, fortsätter Lindström.