Efter flera dagar med temperatur närmare 15 plus grader vänder nu temperaturerna neråt desto närmare påsken kommer. På onsdagen förväntas regn och ju längre in i påskhelgen vi kommer faller även temperaturerna, med minusgrader under annandag påsk enligt SMHI.

– Det ser ut att bli en sitta inne och spela spel påsk i år, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

De bästa chanserna för att sitta ute och grilla blir det under fredagen då det beräknas vara sol med chans för moln. Under resterande delen av helgen kommer ett kraftigt regnväder dominera väderbilden från morgon till kväll.

– Under nätterna kan man även vänta sig att det kommer snö som lägger sig men smälter bort under morgonen, säger Charlotta Eriksson.

De kyligare graderna verkar även hålla i sig efter påsk så för de som vill njuta av solen är det onsdags morgonen eller kväll som gäller enligt Charlotta Eriksson.