Efter den starka starten gick det sedan lite tyngre då Lingmerth bland annat fick tre bogeys, han slutade på 69 slag. Med en runda på tre under par är han med i täten.

— Överlag känns allting bra och tre under par är en jättebra score, säger Lingmerth till C More, skriver TT.

Första dagens spel pågår till efter midnatt, svensk tid.

Även svensken Alex Norén är med i täten efter att ha gått fyra under par, 68 slag. Henrik Stenson slutade på par, 72 slag, och hamnade någonstans i mitten på resultatlistan, skriver TT.