De var bland de riktigt stora inom glamrocken på 70-talet och har influerat band som Ramones, Kiss, Mötley Crüe, Nirvana och Twisted Sisters. Och den 19 augusti kommer alltså Slade till Sävsjö Celebration.

— Det känns jätteroligt att vi har lyckats få hit dem. Det tog lång tid att få allting signat, men nu är det klart, säger Håkan Waxegård på Sävsjö Celebration.

Slade bildades 1966 i England och blev snabbt bland de största banden i världen med låtar som ”Mama, we're all crazy now”, ”Cum on feel the noize” och ”My oh my”.

Bandet splittrades 1992 då Noddy Holder och Jim Lea valde att gå andra vägar. Gitarristen Dave Hill och trummisen Don Powell fortsatte dock och sedan 2005 består Slades line-up av de två originalmedlemmarna, samt basisten John Berry och sångaren Mal McNulty.

— Det finns en stor skara fans i Skandinavien, och det är många på Höglandet som kommer att vilja se Slade live, säger Håkan Waxegård.

Lokalt initiativ

Det var en företagare i Sävsjö som kom till Waxegård och uttryckte en önskan om att se Slade på Sävsjö Celebration.

— Jag hade tänkt på dem tidigare, så när jag hörde att det fanns fler intresserade så bestämde jag mig för att ringa deras agent.

— Det visade sig att de spelade i Danmark bara någon dag innan Celebration, så de nappade snabbt. Det tog lång tid att få allting signat, men nu är det klart, säger Håkan Waxegård.

Och det verkar bli något av ett nostalgitema på årets festival.

— Inriktningen blir unga, coola artister blandat med gamla riktigt bra band. Bland annat försöker vi få Ove Thörnqvist att dyka upp som gästartist, berättar Waxegård.

Förutom Slade är även Ace Wilder och Forsa Rockers klara för årets Celebration.