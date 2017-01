TV: Dödsolyckor ökade under 2016

Det går att avläsa i räddningstjänstens statistik från förra året.

— Vi hade många larm förra året, fler än tidigare år, konstaterar Thomas Ljunggren, ställföreträdande räddningschef för Höglandets räddningstjänst.

Larmen gäller såväl Vetlanda som Nässjö kommun men eftersom larmen också ökade i Sävsjö så blev det också fler utryckningar också dit, då befälen samarbetar mellan kommunerna.

— Det var en del större händelser förra året. Bland annat hade vi en del stora bränder i skog och mark. Vi har inte haft så höga siffror på tio år, berättar Thomas Ljunggren.

På nationaldagen brann det vid två tillfällen utanför Kvillsfors exempelvis men brandmännen kallades också in till den stora skogsbranden i Hultsfred under våren, i Eksjö under sommaren och den på återvinningscentralen i Vaggeryd.

— Bränder i byggnader minskade däremot. Största orsaken till bränder i bostäder är annars eldstäder eller spisrelaterat.

Antalet trafikolyckor minskade förra året jämfört med året innan.

— Vi åkte på totalt 157 trafikolyckor, 82 i Nässjö och 75 i Vetlanda. De flesta trafikolyckorna inträffade på 31:an i Vetlanda kommun och väg 31/40 i Nässjö kommun.

Även om trafikolyckorna i sig minskade så blev dödsolyckorna fler, fem totalt i de båda kommunerna förra året. Ingen person drunknade under förra året vilket förstås är positivt. Däremot har antalet suicidlarm ökat med tio mot året innan, vilket procentuellt blir mycket då den totala siffran är 31 larm.

Oskyddade trafikanter, som gående och cyklister, var inblandade i nio olyckor dit räddningstjänsten kallades förra året. Det är en rejäl minskning mot 2015 då antalet var 24.

Viltolyckorna har också minskat. De automatiska brandlarmen har ökat något vilket kan bero på att antalet larm ökat med fler boenden, exempelvis HVB-hem och flyktingboenden men att det också varit intrimningsproblem på vissa ställen.

— Åtta procent av automatlarmen som vi åker på är tillbud. Det är något fler än rikssnittet som ligger på fem procent.

Även sjukvårdslarmen har ökat. Det är betydligt fler hjärtstopp som räddningstjänsten åker på idag än för tio år sedan.

— Av 116 sjukvårdslarm som vi åkte på förra året så rörde 70 hjärtstopp.

Två bilar åker alltid på hjärtstopp och när det inte finns två ambulanser i närheten så kan brandkåren få rycka ut tillsammans med en ambulans.

— Ibland har vi också närmare att åka än ambulansen som kan vara på annan plats. Vi har ju kårer också i mindre samhällen, säger Thomas Ljunggren.