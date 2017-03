Många av SFI-eleverna var mer av det våghalsiga slaget och var inte rädda för att ge sig ut på isen, trots att en del av dem aldrig stått på ett par skridskor tidigare. Frejdigheten resulterade i stora leenden men också säkerligen en del blåmärken då vissa föll hårt på den hårda, gnistrande och kalla isen. Dessa tog sig dock snabbt upp igen och fortsatte med sitt skridskoutövande.

— Några åker för första gången och med tanke på det är jag imponerad. Vi har också fått ut en del tjejer på isen och det är kul. Totalt är det cirka 40-50 elever som provat på att åka skridskor, säger SFI-lärare Annika Nilsson.

Ger tips

Aktiviteterna i Sapa arena för SFI-eleverna handlar om att ha kul och att lära om motion framhåller Annika Nilsson.

— Vi går hit från Vetlanda lärcentrum, ibland under vissa protester, skrattar hon.

På plats i Sapa arena för att ta emot står Lars-Åke ”Timpa” Adolfsson.

— För mig är det fjärde gången denna säsong som jag hjälper grupperna från SFI:n. Vi lånar ut klubbar och bollar och ger lite tips på hur man åker skridskor, säger han.

Sista dagen

Under onsdagen som SFI:arna var i Sapa arena var det sista dagen med isen. Timpa erkände att det allt kändes lite vemodigt att säsongen nu är slut.

— Tiden går så fort, jag skulle vilja ha is härinne under hela året. Drömmen vore att kunna arrangera sommarbandy och lägerverksamhet. Det finns en 5-6 klubbar i landet som gör det, säger Timpa och menar att Vetlanda BK tillsammans med Nässjö IF skulle kunna initiera ett sådant samarbete.

Vad anbelangar deltagarna från SFI:n så kommer de tillbaka nästa säsong.

— Nästa år kommer vi säkert vara här fler gånger. Vi har tiggt till oss skridskor via en sportbutik i Vetlanda, så nu kan även vi bidra med utrustning, säger Annika Nilsson.