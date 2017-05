Erikshjälpen med fäste på flera håll över Höglandet samlade in drygt två och en halv miljon under Eriksdagen 29 april till flickors rätt till utbildning

– 2 596 122 kronor är nytt rekord för dagskassorna på Eriksdagen, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.