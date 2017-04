Det kostar mer per invånare att hålla Sävsjö kommun i drift än andra kommuner i landet. Det konstateras i Sävsjö kommuns årsredovisning för 2016.

— Det kostar lite mer, men vi vill tro att det också gör Sävsjö till en lite bättre plats att bo på, säger kommunens ekonomichef Bert Runesson.

Det som utgör grunden för den ekonomiska jämförelsen mellan Sävsjö och landets övriga kommuner är kommunens nettokostnad dividerat med antal invånare.

Med nettokostnad menas den del av en verksamhetskostnad som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Precis som andra kommuner är Sävsjö kommun delägare av ett antal verksamheter, som exempelvis Sävsjö näringsliv, Stockarydsterminalen och Sävsjö skyttecenter. Det finns också verksamheter som är helt i kommunens regi, som exempelvis äldreomsorg, barnomsorg och idrottshallar.

Under 2016 låg Sävsjö kommuns nettokostnad på 53 782 kronor per invånare, jämfört med rikssnittet på 50 232 kronor per invånare.

Men siffran är inte ny. De senaste 20 åren har Sävsjös nettokostnader legat högre än rikssnittet.

— Det finns många punkter där detta är ett medvetet val, och där man har fattat politiska beslut att ligga lite högre än andra kommuner. Bland annat har vi valt att ha ett lite högre ekonomiskt tak när det kommer till badhus, idrottshallar och äldreomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).