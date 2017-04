— Jag kan höra när jag pratar med vänner från andra länder att de påverkas, framför allt muslimska kvinnor, svarar Mirjam.

— Det finns de som känner en större rädsla idag.

Det var 2012 som Mirjam flyttade till en lägenhet i stadsdelen. Den delades i ett kollektiv med tre andra kvinnor. Under åren har några flyttat ut och nya flyttat in. Så sent som för ett par månader sedan flyttade också Mirjam. Kompisen hon bodde med gifte sig och paret bor nu i lägenheten.

Men hon besöker fortfarande Runneryd. Och hör bland annat oroliga funderingar; ”Kommer jag att få ett jobb för jag har slöja?”.

— Det finns en känsla att jag som muslimsk kvinna inte är välkommen. En rädsla som är sorglig, min upplevelse är att den vuxit. På det sättet har Runneryd förändrats.

Tvång skapar klyftor

Valet att bära slöja är mer komplext än vad svenskar ofta tror menar Mirjam. Den ses som ett uttryck för förtryck.

— Men det kan också vara så att en del kvinnor upplever att samhället försöker få dem att ta av sig slöjan, fast de inte vill. Den är en del av deras religion, slöjan är då ett eget val.

— Allt som upplevs som tvång polariserar och skapar större klyftor, menar Mirjam.

Är de rädda för svenskar?

— Inte svenskar i stort, men de är medvetna om att sverigedemokraterna har ökat. Man upplever blickar på stan, någon säger något efter dem. Det händer att en bilist inte stannar vid övergångsstället utan gasar i stället.

Händer det en gång är det ingenting. Men när man systematiskt upplever sådana saker tolkas det som förakt för människor från andra länder menar Mirjam.

Det är inte bara kopplat till dem som bor på Brinellgatan.

— När jag flyttade dit hade jag bilden av att det är där de flesta med utländsk bakgrund bor, vilket inte var sant. I dag bor folk från hela världen i hela Nässjö.

Svenskarna saknas

— Men Brinellgatan är den tydligaste platsen där det är segregerat. Det bor inte så många med svensk bakgrund i området.

Det är också segregerat mellan invandrargrupper säger hon.

— Det finns fördomar som ibland är ganska tydliga. Man kan se ned på mörkhyade från Afrika.

Kristna från Mellanöstern kan ha fördomar om muslimer.

— Man kanske har flytt från folkmord i sitt hemland och kopplar det till islam.

— Sen är det inte bara svenskar som röstar på Sverigedemokraterna, det finns personer med utländsk bakgrund som gör det med. Man tycker det har kommit för många flyktingar, de som kommer anpassar sig inte tycker man.

— Det är mer komplext än att dela in människor i svenskar och invandrare. Det finns inte en ”invandrarkultur”.

Mirjam flyttade till Runneryd för hon tycker det är spännande med människor, språk och kultur.

För henne är Runneryd ett område med mycket liv. Folk vistas gärna ute och det är många barn i stadsdelen.

— Det är alltid positivt och trevligt, många hejar.

Var det lätt att få nya vänner?

— Det har varit olika under olika perioder. När vi flyttade dit gick vi och knackade på hos grannar och sökte kontakt, det har vi inte gjort lika tydligt sen.

— Många känner jag genom jobbet med integration på studieförbundet Vuxenskolan och läxhjälpen i Missionskyrkan.

Har du stött på kulturkrockar?

— Det är klart. Det som krockar i början kommer man snabbt över. När man blir vänner samtalar man mer på djupet. Där hittar man mycket som vi har gemensamt, men också oj, här tänker vi väldigt olika.

Finns det sociala koder som du anpassar dig efter?

— Nej, egentligen inte. Skulle inte välja att lägga mig att sola här, men det hade jag inte gjort i stadsparken eller på ett gemensamt parkområde i Åker heller.

Viktigt med närvaro

Mirjam beskriver några kulturella skillnader som hon har stött på. En väns pappa gick bort. Som svensk drog sig Mirjam undan och ville inte störa. Men i vännens kultur förväntas man närvara.

— Hon ringde till slut och frågade varför jag inte var där. Det var en ögonöppnare för mig. Hon var lite sårad att jag inte hade besökt dem.

I Sverige är vi ofta ganska direkta i ett samtal.

— Vi säger ja eller nej om det vi tycker och vill. I en del andra kulturer är kommunikationsmönstret att tala mer runt saker.

— Han eller hon försöker säga att man inte uppskattar det här, men man gör det i form av en berättelse istället för att bara säga det.

Alltid trygg

I Runneryd bor människor från länder som Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Bosnien och Albanien. Mirjam säger att hon alltid känt sig trygg i Runneryd. Hon har inte blivit hotad eller upplevt att folk sett ned på henne.

I flera kulturer är det inte så stor skillnad på mitt och ditt, man delar med sig och ställer upp för varandra.

— Man gör det som faktiskt är viktigt i relationer. Sen kan det få andra konsekvenser. Det kan bli svårt att spara pengar till bostadsrätten om man ger bort sina pengar hela tiden.

Hon ser också hur unga vuxna ibland väljer bort en högskoleutbildning för lägre avlönat jobb. Det är viktigare att hjälpa till och försörja sin familj.

— Det var nytt för mig. Jag är själv uppväxt med att ingen är beroende av mig och att jag ska försörja mig själv.

Hon tror att hederskulturen finns i Runneryd även om hon inte direkt kan säga att hon stött på den.

Kvinnan bestämmer

— Men det finns samtidigt många starka kvinnor som verkligen inte låter männen styra och ställa.

Flera är också starka på andra sätt.

— De pluggar och är samtidigt mammalediga med små barn. Kanske jobbar de extra för att dra runt en familj ekonomiskt i ett helt nytt land, där de dessutom möter många fördomar.

— När vi precis hade flyttat till Runneryd bjöd vi hem några grannar. Det var första gången de var hemma hos en svensk. De hade bott i Sverige i tjugo år.

Hon tror inte att det är ovanligt. Till det yttre är man välintegrerad, har jobb och försörjer sig, förstår den svenska kulturen och kan språket.

— Men man har fortfarande inga svenska vänner.

— Staten kan inte ge vänner till folk, det som är grunden för att vi ska förstå varandra, konstaterar Mirjam.

Vad har Runneryd gett dig?

— Vänner. Jag har fått lära mig en ödmjukhet genom att lyssna på människors livsberättelser. Hur man ser på livet i livsåskådning.

Har du annan matkultur?

— Jag har bott med tjejer från Syrien och Somalia och det är klart att dela kylskåp med folk från andra delar av världen påverkar mig. Det är mer av kikärter och linser. Nya kryddor har man testat från Runneryds shopping, så klart.