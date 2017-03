Till idrottsföreningar beviljas 3 056 122 kronor. Frikyrkliga organisationer får 563 821, nykterhetsföreningar 70 530, handikapporganisationer 44 320, lokalhållande föreningar 438 990 och övriga 232 275. Till SISU går 60 000, idrottsskolan 20 000, fotbollsskolan 60 000, Jönköpings län folkrörelsearkiv 38 450 och Alseda bygdegårdsförening 10 000. Till nämndens förfogande och delegation står 81 820.

Fördelning idrottsföreningar: Björkö Enduroklubb 22 400, Björkö Friskvård 2 090, Björkö GoIK 44 276, Björkö Skytteförening 7 650, Boro/Vetlanda HC 51 800, Bäckseda IF 127 640, Bäckseda Skytteförening 18 470 kronor, Ekenässjöns IF 100 075, Farstorps IK 54 500, FC Vetlanda Dam 8 480, Friskis & Svettis 90 650, Holsby SK 106 675, Hultanäs Sport- och Fritidsklubb 10 390, Hvetlanda Boule Club 6 280, Hvetlanda GIF 182 275, Hvetlanda Gymnastikförening 30 160, Hvetlanda Simsällskap 41 690, Hvetlanda Skidklubb 40 120, Hvetlanda Skyttegille 20 025, Korsberga Skytteförening 1 590, Kvillsfors IF 73 640, Landsbro IF/Fotboll 63 880, Landsbro IF/Skidklubb 149 650, MKF Apollo 6 730, Myresjö Bangolfklubb 12 320, Myresjö IF 117 570, Myresjö/Vetlanda FK 17 030, Myresjö Pistolskytteklubb 3 180, Njudungens Skytteförening 10 645, Näsby Skytteförening 10 380, Näshults IF 56 960, OK Bävern 105 480, OK Njudung 92 295, Pauliströms IF 36 230, Pauliströms/Järnforsens MCK 18 020, Ramkvilla Golfklubb 25 905, Sjunnens Alpina Klubb 12 550, Skede IF 82 220, Skede Skytteförening 7 440, Skirö AIK 48 795, Skirö-Nävelsjö Bandysällskap 1 110, Smålands Trädgårds Boule Club 1 334, TK 77 112 290, Vetlanda Alpina Klubb 7 920, Vetlanda Bandyklubb 41 290, Vetlanda Bordtennisklubb 7 091, Vetlanda Bowling Club 2 260, Vetlanda Bågskytteklubb 19 981, Vetlanda FF 139 855, Vetlanda Golfklubb 135 640, Vetlanda Handbollförening 27 290, Vetlanda Innebandy 48 700, Vetladna Jujutsu Klubb 4 890, Vetlanda Motorsällskap 84 205, Vetlanda Pistolklubb 5 280, Vetlanda Rally & Racing Club 10 710, Vetlanda Sportskytteklubb 16 410, Vetlanda Tennisklubb 141 380, Vetlanda United 1 640, Vetlandaortens Ryttarförening 177 520, Ädelfors IF 34 325, Örjansklubben/Ramkvilla IF 34 910, Österkorsberga IF 81 935.

Handikappföreningar: Hjärt- och Lungsjukas förening 3 160, Höglandets Diabetesförening 2 240, Hörselskadades förening 900, Vetlanda FUB 15 900, Vetlanda Handikappidrottsförening 3 520, Vetlanda Reumatikerförening 18 600.

Nykterhetsföreningar: IOGT-NTO Juniorförening 2 580, Lf 4146 Standard av IOGT-NTO 30 750, Lokalför 306 Fridsam av IOGT-NTO 37 200.

Frikyrkliga organisationer: Björkö UV-scoutkår 5 915, Bäckseda Missionsförsamling 13 650, Equmenia Ekenässjön (SMU) 44 215, Equmenia Vetlanda (Vetlanda SMU) 45 555, Holsby Frikyrkoförsamling 42 975, Hultanäs Missionsförsamling 7 255, Korsberga Alliansförsamling 13 990, Korsberga Filadelfiaförsamling 22 690, Korskyrkans Ungdom (Vetlanda MKU) 31 980, Kvillsfors Filadelfiaförsamling 26 445, Equmenia Kvillsfors (Kvillsfors Missionsförsamling) 26 445, Landsbro Alliansförsamling 14 740, Mamrelunds Missionsförs/juniorför 14 460, Myresjö Östra Missionsförsamling 12 000, Nye/Farstorps Missionsförsamling 35 210, Nygårdskyrkan 24 960, Kolamyra-Tonår, Nygårdskyrkan 1 620, Pingstkyrkan Ekenässjön 25 260, Pingstförsamlingen Landsbro 22 350, Skirö Missionsförsamling 54 880, Vetlanda Alliansförsamling Ungdom 47 540, Åmjölkesbo Missionsförsamling 9 150, Ödshults Missionsförsamling 11 996.

Lokalhållande: Alseda Bygdegård- och byalagsförening 16 950, Byestad-Flugeby byförening 6 000, Byggn.föreningen Folkets Hus o park 106 525, Bäckaby Hembygds- och sockenförening 26 890, Flenshults Bygdeförening 3 060, Folkets Husföreningen 18 375, Ingaboda Bygdegårdsförening 21 300, Intresseföreningen för Eckerda Missionshus 6 750, Korsberga Bygdegårdsförening 28 390, Landsbro IF/Parken 45 150, Näshults Hembygdsförening 26 550, Nävelsjö Bygdegårdsförening 36 600, Skirö Sockens Bygdeförening 49 200, Skärbäcks kultur- och turistförening 7 875, Södra Solberga Sockenstuga 13 650, Årsets Bygdegårdsförening 25 725.

Övriga organisationer: Björköortens Jaktvårdsförening 6 420, Friluftsfrämjandet 92 265, Glada Hästgänget Myresjö 4 420, Hjältaryds Ridklubb 3 210, Karlstorps Bastuförening 1 200, Korsberga Badhusförening 2 925, Korsberga Jaktvårdsförening 12 225, Korsberga Scoutkår 15 900, Korsberga Vi Unga Förening 2 070, Landsbroortens Jaktvårdsförening 8 010, Njudungs Brukshundsklubb 11 460, Njudungsfiskarna 11 460, Saljensbygdens Jaktvårdsförening 11 280, Södra Solberga Badhusförening 8 950, Södra Solberga Vi Unga Förening 5 650, Vetlanda Brukshundsklubb 8 220, Vetlanda Ornitologiska Klubb 3 060, Vetlanda Scoutkår 23 550.

Hembygdsföreningar: Alseda 16 530, Björkö 7 035, Fröderyd 8 400, Karlstorp 10 140, Lannaskede 5 940, Lemnhult 19 950, Myresjö 8 925, Näsby 29 115, Nävelsjö 11 805, Skede 15 240, Stenberga 10 275, Ökna 8 985.

Musikföreningar: Bäckablås Wind Band 14 950, Ekenässjöns Missions k:a Musikkår 13 730, FM Brass 13 460, Njudungsorkestern 18 760, Hvetlanda Manskör 12 000, Bredbandet 14 030.

Övriga föreningar: Slättåkra kultur- och bygdeförening 9 375, Vetlanda konstförening 1 440, Highland Grand Dancers 12 000, Vetlanda Sportdansklubb 8 000, Östra Njudungs Folkdanslag 12 000, Emådalens Vikingar 720.

Särskilda beslut: Qulturfolket 58 000, Näsby föreläsningsverksamhet 8 000, Njudungsorkestern 50 000.