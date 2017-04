100-årsfesten på Svedboms Guld påbörjas under fredagen och butikens ägare Charlotte Kinander berättar att hon tidigare fått en gammal almanacka. En almanacka från det år allt började och där står invigningsdatumet: 7 april.

Hur firar man ett 100-årsjubileum?

— Då firar man med Svedboms. Vi har det här kalaset under helgen då Caroline Svedbom är här under fredagskvällen och på lördag kommer John Morgner från Svedbom & Co. De är båda släkt med Ernst som startade Svedboms i Vetlanda. Sedan har vi specialerbjudande månaden ut och kommer ha lite evenemang under hela året för att fira jubileet.

Kinander har tidigare berättat att hon vill föra butiken framåt och därför passar hon på att lansera en ny webbsida med webbshop under jubileumsåret.

Svedbom på besök

Caroline Svedbom som är på finbesök är uppvuxen i smyckesvärlden och stod ute i butiken och var i full färd med att plocka upp sin smyckeskollektion som gnistrade överallt.

— Jag vill att det ska se ut som en godisbutik. Det är mycket färg och det vill jag framhäva. När jag startade eget ville jag också jobba med att det skulle vara personligt för jag har sett min familj jobba med just det personliga hela tiden.

Betydande butik

Att Svedboms funnits i ett sekel märks enligt Charlotte.

— Jag hade inne en kund i förra veckan som sa att torget vore tomt utan Svedboms. En annan kom in och berättade att hon och hennes man köpte sina ringar här en gång i tiden och sedan förlovade de sig ute på trappan. Så Svedboms betyder mycket för Vetlandaborna och jag hoppas att butiken kommer finnas kvar i ett sekel till.

LÄS MER: Charlotte är Svedboms nya ägare