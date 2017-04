Peder Hägglöf är dömd till rättspsykiatrisk vård efter att ha misshandlat en man till döds i Skultuna utanför Västerås i september 2012.

Han har sedan dess vårdats på den rättspsykiatriska kliniken i Sala. Det var därifrån han rymde i samband med en obevakad permission i söndags. Peder Hägglöf rymde även från en bevakad permission från kliniken 2014, men kunde då efter ett par dagar gripas i Stockholm. En av anledningarna till att Peder Hägglöf har beviljats permissioner är bland annat att han är troende och har fått tillstånd att besöka gudstjänster.

Den första tiden efter söndagens rymning bedömde inte polisen i Västmanland att Peder Hägglöf kunde betraktas som farlig för allmänheten. Men nu, när två dygn har passerat och han inte har kunnat ta den medicin han är i behov av, bedöms riskerna vara högre.

— Om det finns ett missbruk och det här drar ut på tiden så att patienten inte får sin medicin så är det klart att det ökar riskerna, säger Bengt Jarl, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Västmanland till Expressen.

Under måndagen gjorde polisen i Västmanland en stor insats vid en bostad i Peder Hägglöfs gamla hemtrakter Skultuna där de bedömdes att han kunde befinna sig, men så visade sig inte vara fallet.

Expressen: Hur ska man som allmänhet reagera om man stöter på Peder Hägglöf?

— Det man ska försöka göra är att undvika honom i möjligaste mån. Och om man nu identifierar honom som den personen genom bilder ska naturligtvis det första man gör vara att slå larm till polisen. Det är det enda jag kan rekommendera att inte i onödan söka kontakt utan hålla distans och försöka larma polisen, säger Bengt Jarl.

Polisen i Västmanland uppger att ett rikslarm nu har nått samtliga svenska polisenheter. De uppger också att de fått vissa tips, men att inget tips hittills har kunnat innebära något genombrott i spaningarna.

FOTNOT: Tidningen har varit i kontakt med polisen i Västmanland om att få tag i en bild på den efterlyste Peder Hägglöf, men fick under tisdagskvällen beskedet att det inte var möjligt just då med anledning av andra just då prioriterade polisiära händelser i Västerås.