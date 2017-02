65 personer anmälde sitt intresse för att delta i klubbmästerskapet. Carola Norén Engstrand i Landsbro IF Skidor kan inte minnas när det senast var så många som ställde upp.

— Allt från knattar till rutinerade seniorer deltog. Vår yngste deltagare var faktiskt tre år, Pelle Hugosson, säger Carola Norén Engstrand.

Just bredden på verksamheten är något som Landsbro IF Skidor kan stoltsera med just nu.

— Vi har elitsatsande ungdomar, som exempelvis Moa Hansson, men det är även jätteroligt att vi nu har fått igång en vuxengrupp med ”vanliga” motionärer. Utöver detta har vi ett 60-tal ungdomar som är verksamma. Det ser verkligen ljust ut nu för Landsbro IF Skidor, säger hon.

Utan föreningens konstnöanläggning samt engagerade och duktiga ledare hade det inte varit möjligt att ha en så bra verksamhet framhåller Carola Norén Engstrand.

Hur gick då klubbmästerskapet?

— Rent tävlingsmässigt var det kanske inte så kul, sex plusgrader och regn. Men vi hade många som och tittade och en god gemenskap efteråt i klubbhuset, säger hon.