Rånade äldre män

Den nu dömda kvinnan var vid gärningen skriven på en adress i Vetlanda men bor nu på annan ort i landet. Enligt åtalet ska kvinnorna via webbplatsen Ratsit ha letat upp äldre personer och sedan ringt till dem.

Tog plånböcker

Vid telefonsamtalen påstådde kvinnorna att de kände dem och ville komma och hälsa på. En man i 85-årsåldern stod och skottade snö när kvinnorna kom. Mannen uppgav för rätten att han var tydlig med att han inte ville släppa in kvinnorna i lägenheten. De tog sig in när han försökte stänga dörren och tog plånboken han förvarade i fickan. Han blockerade då dörren och uppmanade dem att lämna tillbaka plånboken. En av kvinnorna kom dock ut och hämtade ytterligare en annan främmande man. Nästa minnesbild mannen har är att han låg på golvet. I ett annat fall har en av de åtalade kvinnorna, hon som bott i Vetlanda, tagit sig in hos en annan äldre man. Här han man stulit mannens plånbok som låg på en hatthylla och tömt plånboken på dess innehåll. Tingsrätten finner det utom rimligt tvivel att den nu dömda kvinnan har begått gärningarna. Hon har också erkänt stölderna.