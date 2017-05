Vetlanda kommun förvaltar stugorna som finns i Forngården. Parken utgör ett hembygdsmuseum och här finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader som exempelvis Boltastugan och Kopparslagarestugan. De senaste veckorna har vittnen observerat flera fall av otillåten verksamhet i parken.

— Vi upptäckte att några hade tagit sig in i smedjan. Man hade gått in bakvägen genom ett igenspikat fönster. Ingenting hade stulits utan man hade nog tagit sig in i stugan, driven av äventyrlig lust, säger P-O Lewander, sekreterare i hembygdsföreningen Njudung som disponerar stugorna i Forngården.

Titta på fågelbo

Vid ett par tillfällen har barn också setts klättra på stugorna i parken. Detta har medfört smärre skador på en av de minsta torvtäckta byggnaderna.

— Det har inte blivit några större skador, tack och lov. Vi vet att yngre barn har tagit sig upp på taket genom att klättra på papperskorgar. Tydligen var man ute efter att titta närmare på ett fågelbo som fanns på taket. Vi har tagit bort papperskorgarna, men då har man hittat andra sätt för att klättra upp på taket, säger P-O Högstedt, gatu- och parkchef på kommunen.

Ett ”extra öga”

Okynnesklättrandet på taket, har liksom intrånget i smedjan, polisanmälts.

— Vi polisanmäler alla sådana här händelser. Vi från kommunen ser gärna att när allmänheten är ute och promenerar, att man tar sig en sväng förbi Forngården och håller ett ”extra öga” på det som sker där. Alla får försöka ta sitt medborgerliga ansvar och stävja den här typen av händelser, säger Högstedt.