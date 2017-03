Vetlanda-Posten träffar Lars-Åke Wigelius på Vetlanda museum när han håller på att hänga utställningen om Njudungsorkesterns verksamhet. Lördagen den 5 mars är det vernissage för utställningen.

— Utställningen är starten för jubileumsåret. Under året kommer vi att hålla tre konserter. Den 22 april gör vi en musikshow i Iscar arena tillsammans med Triple & Touch. I maj uppträder vi under Vetlandafesten och jubileumsåret avslutas med en konsert där före detta musiker i Njudungsorkestern, idag professionella, bjuds in för att spela tillsammans med oss, säger Wigelius som också fungerar som jubileumsgeneral.

Med från början

Det har hänt mycket sedan den där dagen 1967 på Broqvists Café i Vetlanda då medlemmar i skolmusikkåren beslutade sig för att starta Njudungsorkestern.

— Alla tyckte det var så kul att spela och man hade en entusiastisk ledare i Erik Jardbring, berättar Wigelius.

En av initiativtagarna till orkestern, Håkan Lindberg, är fortfarande med och spelar i ensemblen.

— Faktum är att vi har fem ursprungsmedlemmar kvar i Njudungsorkestern. Det känns riktigt kul, säger Wigelius.

Premiär vid eriksgata

1974 tog även Håkan Lindberg till att starta verksamheten med drillflickor, en avdelning som införlivades i Njudungsorkestern. De första medlemmarna kom från Hvetlanda GIF:s gymnastikklubb.

— 1975 gjordes första konserten där drillflickorna med. Det var i samband med kung Carl XVI Gustafs eriksgata och besök i Vetlanda, berättar Wigelius.

Njudungsorkestern har varit med vid ännu ett kungligt uppdrag. Då gällde det prins Carl Philips studentexamen vid Lundsberg i Värmland. 1980-talet kan beskrivas lite som orkesterns glansperiod. Under detta decennium hände det mycket. Njudungsorkestern hade 35 medlemmar. Dessutom tillkom drillflickorna.

— På 1980-talet började vi också, genom Bengt Lernefur, med våra populärkonserter. Stjärnartister som Sonja Sternquist, Loa Falkman, Lasse Lönndahl och Per Grundén har spelat med oss, säger Wigelius.

Berömda krogshower

Under denna tidsperiod startade man också med de berömda krogshowerna i festvåningen på stadshotellet i Vetlanda. En av showerna hette ”Good Old Days” och byggde på ett engelskt tv-program. Dessa shower upphörde i slutet på 1980-talet men lever vidare i minnet hos många.

— Mellan åren 1987 och 2012 hade vi också luciakonserter. De senaste åren har det dock kommit alternativa föreställningar vilket gjorde att vi 2012 bytte tema och lokal. Sedan dess kör vi ”Juliga toner” i Missionskyrkan.

— När vi tittar mot framtiden är vi optimistiska. Många kanske förknippar oss med en renodlad parad- och marschorkester men vi gör mer än så. Något vi ska utveckla, via vår ledare Leif Pettersson, är konsertverksamheten. Där kommer det att hända grejer, utlovar Wigelius.