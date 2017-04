Mållöst när Ölmstad tog emot Stockaryd/Rörviks IF Fotboll Fredagens möte på ÖIS-gården blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Ölmstad eller gästande Stockaryd/Rörviks IF lyckades inte få till det i avsluten, och matcheni division 4 Småland norra slutade mållös, 0-0. I nästa match möter Stockaryd/Rörviks IF Haga borta på fredag 28 april 19.00.