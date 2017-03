Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bevilja 425 000 kronor till föreningar som ansökt om att göra investeringar. Det största bidraget får orienteringsklubben OK Bävern som ska bygga ut sin klubbstuga och omklädningsutrymmen. Föreningen beviljas 130 000 kronor men hade sökt ett mycket större belopp, 830 000 kronor. Den totala kostnaden för byggprojektet beräknas uppgå till 1 671 213 kronor.

Ska bygga garage

Landsbro IF Skidklubb tilldelas 85 000 kronor för att investera i pistmaskinsgarage och förråd. Här hade föreningen ansökt om 150 000 kronor. Byggnationen beräknas kosta 335 000 kronor. Bäckseda IF beviljas 45 000 kronor för inköp av gräsklippare och två stycken elvamannamål. Klubben hade ansökt om 65 000 kronor för projektet som beräknas uppgå till 130 000 kronor. Bäckaby Hembygds- och Sockenförening avser att renovera gymmet i Bäckabygården och för detta tilldelas man 30 000 kronor. Därmed får man nästan hela det sökta beloppet som var på 30 114 kronor. Renoveringen beräknas kosta 136 880 kronor.

Några nekas

Vetlanda Frisbeegolf hade ansökt om 55 000 kronor för utbyggnad av frisbeegolfparken. Klubben får 25 000 kronor. Utbyggnaden beräknas kosta 110 000 kronor. Pauliströms IF får 15 000 kronor för inköp av begagnad snöskoter med spårsläde och Ekenässjöns IF tilldelas 15 000 kronor för fönsterbyte. Friluftsfrämjandet får 80 000 kronor för band och balkar till pistmaskin. Detta projekt beräknas kosta drygt en halv miljon kronor och klubben hade ansökt om 152 000 kronor. De föreningar som nekas investeringsbidrag är Alseda hembygdsförening som ska göra anslutning till vatten och avlopp, Näsby hembygdsförening som ska köpa in möbler samt göra diverse reparationsarbeten av föreningslokalen samt Näshults hembygdsförening som ska bygga om kök och rusta upp samlingslokalen.