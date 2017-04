Glömsjö Karlsgården ligger på väg 127 från Vetlanda mot Sävsjö. Efter att ha svängt in vid skylten ”Glömsjö” ligger gården 500 meter bort på vänster sida om vägen. Här har man arrangerat kosläpp i tre år nu.

— Kosläppet brukar vara välbesökt, vi brukar ha cirka 1 000 personer här på gården när våra drygt 100 kor släpps ut. Det är en bra marknadsföring för branschen. Vi får visa hur djuren har det på vår gård och hur produktionen går till, säger lantbrukaren Anders Johansson.

Äldre med barnbarn

Anders Johansson berättar att en ”vanlig” besökare på ett kosläpp är en mor- eller farförälder som kommer med sina barnbarn.

— De äldre kanske har haft anknytning genom att ha växt upp i ett lantbruk. Detta vill man visa och föra vidare till de yngre barnen. Barnen tycker ju det är jättekul att få se de uppspelta korna, säger Anders Johansson.

Live på Facebook

Varje vår passar hundratusentals svenskar på att söka sig ut till gårdar runt om i Sverige för att uppleva ett kosläpp. Här får man komma nära djuren matens ursprung. Förra året besökte hela 165 000 svenskar ett kosläpp på en Arlagård. En Sifoundersökning visar dock att det fortfarande är många som inte kommer i kontakt med en bondgård. Närmare 49 procent av alla föräldrar uppger att deras barn inte besökt en bondgård under det senaste året. För de som inte har möjlighet att fysiskt närvara vid ett kosläpp i år, finns dock möjligheten att ta del av upplevelsen under en livesändning via Facebook. Denna livesändning sker den 7 maj från Björksättra gård i Huddinge.

— Det är kul att testa nya grepp och det är ett sätt att möjliggöra för fler att kunna ta del av kosläppet, säger Lasse Gillberg, lantbrukare på Björksättra gård, i ett pressmeddelande.