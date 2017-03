Det var en annorlunda syn som besökarna till Nybergs bil möttes av när de under helgen vandrade in i bilhallen. Nybergs bil bjuder på bilfest under lördag och söndag där

— En bilfest så att det händer något speciellt i bilhallen och för att vara lite inspirerande inför våren. Så vi har aktiviteter för både stora och små, Laila Bagge är här idag och pratar, vi har Pokémonjakt och flera företag på plats som visar sina produkter, berättar marknadskoordinatorn Nathalie Pihlqvist.

”Våga pröva vingarna”

Festens stora gäst var Laila Bagge, känd från att ha suttit i Idoljuryn och nu hörs hon på Rix Morronzoo och syns i tv i programmet ”Kan vi hjälpa till?”. Hon höll en inspirationsföreläsning och berättade om sin väg uppåt i karriären och vad som krävdes för att komma dit hon är idag.

— Jag vill inspirera och visa att man måste våga pröva vingarna. Man ska vara målmedveten, tänka utanför ramarna och inte vara rädd för att misslyckas. Det finns inga framgångsrika personer som inte någon gång har misslyckats, menar Laila Bagge.

Testar nya saker

På scen berättar hon om när hon som ung sångerska stod utanför ett skivbolag varje dag för att få någon att lyssna på hennes demo. Hur viktigt det var att inte ge upp om något man vill göra. Från detta upp i karriären ända till Idolsuccén och vidare med egna lanseringar för smycken och vin.

— Jag gillar att testa nya saker och misslyckas man så går man vidare och prövar något annat.